Паулу Фонсека: «Рома» стала играть смелее, и в данный момент это очень важно Португальский тренер римлян прокомментировал победу над «Лечче».

В 25-м туре чемпионата Италии «Рома» разгромила «Лечче» со счетом 4:0, прервав серию из трех поражений в турнире. Успешный результат прокомментировал главный тренер римлян Паулу Фонсека.

«Команда очень хорошо тренировалась в последние несколько дней, и я испытывал уверенность перед сегодняшней игрой, – сказал португалец тренер в интервью Sky Italia. – «Лечче» ранее выиграл три матча подряд, но первые 20-30 минут в нашем исполнении были великолепны.

Игроки «Ромы» стали играть смелее, и в данный момент – это очень важно. Мхитарян привнес много творчества в игру. Он делал отличные передачи и принимал хорошие решения. Пока Генрих был травмирован, нам его очень не хватало. Также очень важно то, что мы дважды подряд сыграли «на ноль».

Капитан сборной Армении Мхитарян в матче против «Лечче» забил гол и отметился голевой передачей на Дженгиза Ундера. 20 февраля «Рома» дома обыграла бельгийский «Гент» со счетом 1:0 в 1/16 финала Лиги Европы.

В данный момент команда Фонсеки занимает пятое место в таблице серии А, набрав 42 очка.