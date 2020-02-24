«Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» - Советский спорт
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24 февраля 2020 00:57ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом»

Встреча прошла в Мадриде.

Матч 25-го тура испанской примеры «Атлетико» – «Вильярреал» завершился в пользу хозяев – 3:1.

В их составе по голу забили Анхель Корреа, Коке и Жоау Фелиш. У гостей в начале поединка отличился Пако Алькасер.

После этой встречи «Атлетико» занимает 3-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка. У «Вильярреала» – 38 очков и 7-я позиция.

В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет против «Эспаньола», а «желтая субмарина» встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Примера. 25-й тур

«Атлетико» – «Вильярреал» – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 16 Пако Алькасер, 1:1 – 40 Корреа, 2:1 – 64 Коке, 3:1 – 74 Жоау Феликс.

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Триппьер, 58), Фелипе, Савич, Лоди, Томас, Коке, Витоло (Жоау Феликс, 57), Сауль, Корреа, Мората (Льоренте, 83).

«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Пау Торрес, Пенья, Касорла, Иборра (Онтиверос, 75), Тригерос, Мойсес Гомес (Замбо-Ангисса, 84), Пако Алькасер, Жерар Морено (Чуквуэзе, 64).

Предупреждения: Пенья (25), Сауль (61), Жоау Феликс (90).

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