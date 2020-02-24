Хосеп Гвардиола: «Реал» - это тот клуб, который меня невероятно восхищает

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Реала» в Лиге чемпионов.
«Этот клуб меня невероятно восхищает. «Реал» - это клуб, которому мы хотим подражать. Нам необходимо быть самими собой. Мы можем победить или потерять все, но мы должны быть самими собой на протяжении двух матчей с «Реалом». Для нас находиться здесь - это восхитительно и очень здорово. И мы постараемся сделать все возможное, зная, что мы играем против команды, которая выиграла Лигу чемпионов 13 раз и является ее королем», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
В среду, 26 февраля, в Мадриде «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 17 марта.
Напомним, 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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