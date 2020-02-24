Весь 26-й тур чемпионата Италии может быть перенесен из-за коронавируса Италия больше всех среди европейских стран страдает из-за нового заболевания.

Матчи 26-го тура итальянской Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Не думаю, что за одну неделю мы сможем настолько справиться с болезнью, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее. Будем следить за развитием инфекции и оценим возможность переноса всех матчей в ближайшие дни», - приводит слова Конте Football-Italia.

Вчера на более поздний срок были перенесены игры 25-го тура «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом. 47 из них в Ломбардии, 17 — в Венето.