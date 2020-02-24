«Мордовия» в серии пенальти обыграла «Томь» на Кубке ФНЛ Предсезонный турнир проходит на Кипре.

В очередном матче Кубка ФНЛ «Мордовия» в серии пенальти оказалась сильнее «Томи».

Основное время завершилось безголевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты саранского клуба. Решающий удар нанес Евгений Ятченко.

Таким образом, в матче за 13-е место «Мордовия» сыграет с волгоградским «Ротором», а «Томь», в борьбе за 15-ю строчку, встретится с московской «Родиной».

Кубок ФНЛ-2020.

Матчи за 13-16 места.

«Томь» — «Мордовия» — 0:0. Пенальти — 4:5.