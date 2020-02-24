Роберто Мартинес: Азар пропустит как минимум три месяца из-за травмы Сборная Бельгии является соперником российской команды на групповом этапе Евро-2020.

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар пропустит как минимум три месяца из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

«Нам очень грустно, потому что эта травма выведет Азара из строя как минимум на три месяца. Такой футболист, как Эден, всегда должен играть. У нас отличная связь с медицинским штабом «Реала», мы беспокоимся за игрока», - цитирует Мартинеса ESPN.

Напомним, Азар получил травму в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1). В результате медицинского обследования игроку была диагностирована трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги.

Добавим, что встреча между сборными России и Бельгии на групповом этапе Евро-2020 состоится 13 июня в Санкт-Петербурге.