Юрген Клопп: В нашей команде главное – самоотдача

– Не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Приятно, когда так говорят. Это лучше, чем быть худшей командой. Обычно в случае лучших команд мира вспоминаются «Реал», «Барселона» и «Ман Сити», которые были несколько лет назад. В нашей команде главное – самоотдача, что также подкрепляется наличием очень хороших футболистов. Думаю, если говорить о всем мире, только «Ливерпуль» принадлежит к числу топ-топ клубов, – цитирует немецкого специалиста Sky Sports.
Отметим, что сегодня подопечные Клоппа в рамках 27-го тура АПЛ примут на своем поле «Вест Хэм». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.
Что касается Лиги чемпионов, то ответная игра с «Атлетико» пройдет 11 марта на «Энфилде». В первом матче мадридский клуб победил со счетом 1:0.
В турнирной таблице «Ливерпуль» уверенно лидирует, набрав 76 очков.
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