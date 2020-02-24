Юрген Клопп: В нашей команде главное – самоотдача Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, считает ли он свою команду лучшей в мире.

– Не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Приятно, когда так говорят. Это лучше, чем быть худшей командой. Обычно в случае лучших команд мира вспоминаются «Реал», «Барселона» и «Ман Сити», которые были несколько лет назад. В нашей команде главное – самоотдача, что также подкрепляется наличием очень хороших футболистов. Думаю, если говорить о всем мире, только «Ливерпуль» принадлежит к числу топ-топ клубов, – цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Отметим, что сегодня подопечные Клоппа в рамках 27-го тура АПЛ примут на своем поле «Вест Хэм». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.

Что касается Лиги чемпионов, то ответная игра с «Атлетико» пройдет 11 марта на «Энфилде». В первом матче мадридский клуб победил со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Ливерпуль» уверенно лидирует, набрав 76 очков.