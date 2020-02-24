Лаос назначен главным арбитром на «Эль-Класико» - Советский спорт
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24 февраля 2020 17:26ФутболКорегин Владислав

Лаос назначен главным арбитром на «Эль-Класико»

Арбитр Мигель Матеу Лаос назначен главным арбитром встречи 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

36-летний судья был назначен на «Эль-Класико» в четвертом сезоне подряд. В последний раз это произошло в феврале 2019 года в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании, завершившегося вничью со счетом 1:1.

Отметим, что «Реал» был единоличным лидером турнира с 26 января, но теперь пропустил «Барселону» вперед. В данный момент у каталонцев 55 очков, а у Королевского клуба 53. В предыдущем туре команда Зинедина Зидана прервала серию из пяти побед, сыграв дома вничью с «Сельтой» со счетом 2:2.

Игра состоится 1 марта в Мадриде. Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.

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