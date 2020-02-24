«Арсенал» готов выплатить 50 миллионов евро «Атлетико» за Томаса - Советский спорт
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24 февраля 2020 17:41ФутболКорегин Владислав

«Арсенал» готов выплатить 50 миллионов евро «Атлетико» за Томаса

Лондонский «Арсенал» собирается летом приобрести полузащитника «Атлетико» Томаса Парти.

Как сообщает Libertad Digital, руководство английского клуба готово выплатить сумму отступных за 26-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов евро.

В свою очередь «Атлетико» не желает продавать своего футболиста и в ближайшее время предложит ему новый контракт. Напомним, действующее соглашение Томаса истекает летом 2023 года.

Томас выступает в команде с июля 2015-го. С тех пор он сыграл в 172 матчах, забив 15 голов и отдав 12 ассистов.

В нынешнем сезоне на его счету три гола и одна результативная передача в 33 встречах.

На данный момент «Атлетико» идет на третьем месте в чемпионате Испании, набрав 43 очка в 25 турах.

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