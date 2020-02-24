«Арсенал» готов выплатить 50 миллионов евро «Атлетико» за Томаса

Как сообщает Libertad Digital, руководство английского клуба готово выплатить сумму отступных за 26-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов евро.
В свою очередь «Атлетико» не желает продавать своего футболиста и в ближайшее время предложит ему новый контракт. Напомним, действующее соглашение Томаса истекает летом 2023 года.
Томас выступает в команде с июля 2015-го. С тех пор он сыграл в 172 матчах, забив 15 голов и отдав 12 ассистов.
В нынешнем сезоне на его счету три гола и одна результативная передача в 33 встречах.
На данный момент «Атлетико» идет на третьем месте в чемпионате Испании, набрав 43 очка в 25 турах.
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