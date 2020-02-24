«Челси» готов приобрести летом Икарди

Руководство «Челси» рассматривает вариант с приобретением нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди ближайшим летом, утверждает FC Inter News.
Отмечается, что парижский клуб пока не определился с тем, стоит ли выкупать права на игрока за 65 миллионов евро. Возможно, 27-летний форвард вернется в «Интер», а затем будет рассматривать варианты продолжения своей карьеры.
В текущем сезоне Икарди на правах аренды выступает за «ПСЖ». Нападающий провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.
За «Интер» аргентинец сыграл 219 матчей, в которых отметился 124 голами и сделал 28 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.
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