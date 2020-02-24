Лоренцо Инсинье: Для «Наполи» Марадона священен, но Месси – лучший прямо сейчас Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

– Мы играем против отличной команды. Там есть не только Месси. Мы должны приложить все усилия, чтобы сдержать их и показать хорошую игру. Месси – лучший игрок в мире: я не могу сравнить его с Марадоной, потому что Диего – превыше всего. Мы их не сравниваем. Для нас Марадона – священен. Но Лео – лучший прямо сейчас, – цитирует Инсинье пресс-служба УЕФА.

Отметим, что первая встреча между командами состоится 25 февраля в Неаполе. Ответная игра пройдет 18 марта.

Что касается Инсинье, то в этом сезоне 28-летний капитан «Наполи» сыграл 29 матчей, забив девять голов и отдав шесть ассистов.