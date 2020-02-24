«Рига» Кононова обыграла «Чертаново» в Кубке ФНЛ Турнир проходит на Кипре.

«Рига» победила «Чертаново» (3:1) в матче за 5-8 места Кубка ФНЛ.

В составе победителей голами отметились Микаэль Нкололо (5-я минута), Роман Дебелко (55) и Якуб Хора (72). Соперник ответил результативным ударом Ильи Камышева (11).

В следующем матче рижане сыграют за пятое место с «Уралом-2», а «Чертаново» встретится с юношеской сборной России в борьбе за седьмую позицию на турнире.