Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию» в контрольном матче Команда Черевченко завершает свой третий сбор в Турции.

Тульский «Арсенал» добился уверенной победы над «Аланией» в рамках заключительной встречи на третьем сборе в Турции. Матч завершился со счетом 2:0.

На 14-й минуте первого тайма счет открыл Кингс Кангва. На старте второй половине встречи удвоил преимущество российской команды Владислав Пантелеев (47).

«Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах. В прошлом сезоне казахстанская команда завоевала бронзовые медали в своем чемпионате.

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула) – «Алания» – 2:0 (1:0)

Голы: Кангва, 14. Пантелеев, 47.