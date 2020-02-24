Гендиректор «Сочи» подтвердил, что Имбула перейдет в команду на правах свободного агента Генеральный директор Дмитрий Рубашко сообщил о том, что команда отправила запрос в РПЛ на регистрацию 27-летнего полузащитника Жанелли Имбулы после закрытия трансферного окна.

– Да, все так. Не смутило ли, что он стал разочарованием для «Сток Сити»? В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне. Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте, – цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Имбула побывал в Москве, чтобы провести встречу с представителями «Локомотива» и посетить тренировочную базу железнодорожников.

Полузащитник перешел в «Сток Сити» в феврале 2016 года из «Порту» за 24,2 миллиона евро. С тех пор он провел 28 матчей и забил два гола. Имбула регулярно отдавался в аренду в другие клубы – «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче». Ранее он также выступал за «Генгам» и «Марсель».

В нынешнем сезоне на счету игрока четыре матча, в которых он отметился одним голом.