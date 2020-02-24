«Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв «Шинник»

«Тамбов» победил «Шинник» в рамках полуфинального матча Кубка ФНЛ.
Победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время – голом отметился защитник Алексей Грицаенко.
В финальном матче «Тамбову» будут противостоять «Химки». Ярославский клуб в игре за третье место встретится с «КАМАЗом».
Кубок ФНЛ. ½ финала
«Тамбов» – «Шинник» – 1:0 (0:0)
Голы: Грицаенко, 90+3.
«Тамбов»: Шелия, Каплиенко, Юрганов, Грицаенко, Филин, Килин, Тетрашвили (Карасев, 88), Чуперка, Костюков (Кардозу, 46), Мелкадзе, Обухов (Федчук, 77).
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