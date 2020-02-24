Жерар Пике: Команде нужен хороший результат уже в первой игре с «Наполи» Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с .

– «Наполи» – команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче. Мы не являемся неоспоримыми фаворитами этой Лиги чемпионов, хотя я убежден, что у нас есть шанс на победу. Но сначала надо позаботиться о «Наполи». Пробьемся в следующий раунд, а там посмотрим, – цитирует Пике пресс-служба УЕФА.

Отметим, что первая встреча между командами состоится 25 февраля в Неаполе. Начало – в 23.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 18 марта.

Что касается Пике, то в этом сезоне 33-летний защитник сыграл 30 матчей, забив один гол и получив 15 желтых карточек.