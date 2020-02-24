Йосуа Киммих: В «Челси» хорошая смесь молодости и опыта Полузащитник «Баварии» Йосуа Киммих поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

– В «Челси» много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта. Они идут четвертыми в Премьер-лиге, но в этом сезоне у них много взлетов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно. В прошлом сезоне АПЛ явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово. Конечно, выиграть Лигу чемпионов – это заветная мечта. У нас все для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против «Ливерпуля», – цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

Отметим, что первая игра между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 18 марта.

Что касается Киммиха, то в нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 32 матчах, забив два гола и отдав семь ассистов.