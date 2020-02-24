Ханс-Дитер Флик: «Челси» быстро контратакует и всегда нацелен на ворота

– Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома. Кроме матча с «Лейпцигом», мы забивали во всех турах в бундеслиге. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне. Это будет особенный матч, – цитирует Флика пресс-служба УЕФА.
Первая игра между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 18 марта.
Отметим, что Флик был утвержден главным тренером мюнхенцев 15 ноября 2019 года. Под его руководством команда победила в 14 из 17 поединков, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.
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