Ханс-Дитер Флик: «Челси» быстро контратакует и всегда нацелен на ворота - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 февраля 2020 22:54ФутболКорегин Владислав

Ханс-Дитер Флик: «Челси» быстро контратакует и всегда нацелен на ворота

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

– Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома. Кроме матча с «Лейпцигом», мы забивали во всех турах в бундеслиге. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне. Это будет особенный матч, – цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Первая игра между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 18 марта.

Отметим, что Флик был утвержден главным тренером мюнхенцев 15 ноября 2019 года. Под его руководством команда победила в 14 из 17 поединков, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Свитолина вылетела во втором круге турнира WTA в Дохе Ястремская обыграла Флипкенс и вышла во второй круг турнира WTA в Дохе Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в Дохе
Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав
Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс
Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня. 22.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Новости
22:54 Футбол Ханс-Дитер Флик: «Челси» быстро контратакует и всегда нацелен на ворота
22:41 Футбол Йосуа Киммих: В «Челси» хорошая смесь молодости и опыта
22:24 Теннис Свитолина вылетела во втором круге турнира WTA в Дохе
22:10 ММА «Надел перчатки и вышел на ринг!» Емельяненко побоксировал с Кадыровым
21:56 Футбол Жерар Пике: Команде нужен хороший результат уже в первой игре с «Наполи»
21:48 Футбол «Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв «Шинник»
21:37 ММА Рязанский боец MMA лишен победы из-за песни «Коррозии металла» про Люцифера
21:22 Бокс Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде
21:11 Теннис Ястремская обыграла Флипкенс и вышла во второй круг турнира WTA в Дохе
20:57 Хоккей Францоуз стал первой звездой недели в НХЛ
20:45 Хоккей Президент «Рейнджерс» рассказал подробности аварии Шестеркина и Бучневича
20:31 Хоккей Илья Ковальчук: Я выбрал «Вашингтон», хотя у «Монреаля» были более заманчивые предложения
20:13 Хоккей Шестеркин и Бучневич попали в автомобильную аварию
20:02 Футбол Гендиректор «Сочи» подтвердил, что Имбула перейдет в команду на правах свободного агента
19:52 Футбол Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию» в контрольном матче
19:42 Теннис Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в Дохе
19:31 Теннис Карен Хачанов: В матче с Кукушкиным мне было очень важно победить в первом сете
19:26 Футбол «Рига» Кононова обыграла «Чертаново» в Кубке ФНЛ
18:54 Хоккей Агент Наместникова прокомментировал переход своего клиента в «Колорадо»
18:44 Футбол Башкиров покинул «Рубин»
Нидерландский прокурор заявил, что есть очевидец запуска "Бука", сбившего МН17
Управляющая компания от застройщика: хорошо или плохо?
Банкротство новосибирского «Холидея» добралось до Темури Латарии и Сергея Калинина
Итоги недели: арест Кызласова, «соловьиные» бои и 130 миллионов НТТС
Минздрав РТ назвал информацию о закрытии РКБ фейком
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика