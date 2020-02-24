Фрэнк Лэмпард: Угроза в атаке «Баварии» исходит не только от Левандовски

– В обоих матчах концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены. Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него.
Да, конечно «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в бундеслиге. Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить, – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.
Первая игра между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 18 марта.
Отметим, что в АПЛ лондонский клуб идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 44 очка в 27 поединках. «Бавария» с 49 очками лидирует в чемпионате Германии.
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