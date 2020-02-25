Ханс-Дитер Флик: Подходим к матчу против «Челси» с уважением, но без страха

- Матчи для начала нужно сыграть. У нас команда невероятно высокого уровня. В течение последних месяцев это было доказано во многих матчах. Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу - так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал
Мы проанализировали «Челси». Их сильные и слабые стороны, где у нас есть шансы решить исход матча в свою пользу. Я считаю, что с по-новому укомплектованной командой они хорошо делают свое дело. В чемпионате они идут на четвертом месте, оставив позади несколько команд, которые многие наверняка видели впереди. Мы подходим к матчу с уважением, но без страха, - передает слова специалиста пресс-служба «Баварии».
Напомним, что первый мачт между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне, ответная встреча пройдет 18 марта в Мюнхене.
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