Ханс-Дитер Флик: Подходим к матчу против «Челси» с уважением, но без страха Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о шансах мюнхенской команды на победу в Лиге чемпионов.

- Матчи для начала нужно сыграть. У нас команда невероятно высокого уровня. В течение последних месяцев это было доказано во многих матчах. Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу - так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал

Мы проанализировали «Челси». Их сильные и слабые стороны, где у нас есть шансы решить исход матча в свою пользу. Я считаю, что с по-новому укомплектованной командой они хорошо делают свое дело. В чемпионате они идут на четвертом месте, оставив позади несколько команд, которые многие наверняка видели впереди. Мы подходим к матчу с уважением, но без страха, - передает слова специалиста пресс-служба «Баварии».

Напомним, что первый мачт между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне, ответная встреча пройдет 18 марта в Мюнхене.