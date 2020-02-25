Юрген Клопп: Не думал, что рекорд «Манчестер Сити» возможно повторить, но мы сделали это Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом».

- Мне очень понравилось, как мы начали игру. Мы забили замечательный первый гол. Но не очень сыграли в моменте, когда пропустили второй мяч.

Честно, я никогда не думал, что рекорд «Манчестер Сити» возможно повторить, но мы сделали это, и я не могу поверить в то, что это случилось.

Когда мы сравняли счет, трибуны завелись - это помогло нам. Чтобы не произошло в этом сезоне, это заслуга всех нас. Я не могу бы ть более благодарным за ту поддержку, которую мы получаем, - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что в матче 27-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» нанес поражение «Вест Хэму» со счетом 3:2. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Джорджиньо Вейналдум (9-я минута), Мохамед Салах (68) и Садьо Мане (81). У лондонского клуба отличились Исса Диоп (12) и Пабло Форнальс (54).

Добавим, что «Ливерпуль», одержавший 18-ю победу подряд, повторил рекорд «Манчестер Сити» по длительности победной серии в АПЛ.