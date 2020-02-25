Юрген Клопп: Не думал, что рекорд «Манчестер Сити» возможно повторить, но мы сделали это

- Мне очень понравилось, как мы начали игру. Мы забили замечательный первый гол. Но не очень сыграли в моменте, когда пропустили второй мяч.
Честно, я никогда не думал, что рекорд «Манчестер Сити» возможно повторить, но мы сделали это, и я не могу поверить в то, что это случилось.
Когда мы сравняли счет, трибуны завелись - это помогло нам. Чтобы не произошло в этом сезоне, это заслуга всех нас. Я не могу бы ть более благодарным за ту поддержку, которую мы получаем, - цитирует Клоппа BBC.
Напомним, что в матче 27-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» нанес поражение «Вест Хэму» со счетом 3:2. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Джорджиньо Вейналдум (9-я минута), Мохамед Салах (68) и Садьо Мане (81). У лондонского клуба отличились Исса Диоп (12) и Пабло Форнальс (54).
Добавим, что «Ливерпуль», одержавший 18-ю победу подряд, повторил рекорд «Манчестер Сити» по длительности победной серии в АПЛ.
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:00 Футбол Федоровский Александр На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак» Главные события игрового дня в КХЛ - в обзоре от «Советского спорта». 23.02.2020 21:30 Хоккей Домрачев Владислав «Северсталь» победила, но «Витязь» все равно в плей-офф Подольску хватило одного очка. 22.02.2020 21:30 Хоккей Кузютина Елена «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей «Или пенальти, или сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 19:00 Футбол Борисов Антон «Уфа» – самая эффективная, «Спартак» – хуже всех Как российские клубы тратят деньги и зарабатывают в этом сезоне на трансферах. 24.02.2020 22:01 Футбол Зибрак Артем