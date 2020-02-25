Дженнаро Гаттузо: Может ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо – о возможности неаполитанской команды выиграть Лигу чемпионов.

- Нужно смело противостоять «Барселоне», нельзя слишком сильно переживать. Я хочу видеть динамичную команду, которая до конца играет с радостью.

Может ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда, - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сегодня «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Барселоны».