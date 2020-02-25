Дженнаро Гаттузо: Может ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда

- Нужно смело противостоять «Барселоне», нельзя слишком сильно переживать. Я хочу видеть динамичную команду, которая до конца играет с радостью.
Может ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда, - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.
Напомним, что сегодня «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Барселоны».
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