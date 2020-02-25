Эмилиано Ригони: Возвращаюсь в «Зенит» с багажом новых знаний и опыта Атакующий полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони – о своем возвращении из аренды в «Сампдории».

- Считаю, что из каждой аренды возвращаюсь с багажом новых знаний и нового опыта - в тренировках, восстановлении, позиционировании себя на поле. Все это идет на пользу как мне, так и клубу. Я ощущаю себя довольно зрелым, сформировавшимся игроком. Мое физическое и футбольное состояние радуют меня, так что вперед смотрю с оптимизмом, - цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 1 февраля стал известно, что «Зенит» досрочно вернул аргентинского полузащитника из аренды в итальянской «Сампдории».