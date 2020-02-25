Эмилиано Ригони: Если говорить об интенсивности футбола - российская и итальянская лиги похожи

- Пожалуй, да, если говорить об игроках атаки, как в моем случае, потому что итальянский футбол куда более тактический и оборонительный. Всего несколько команд - «Ювентус», «Наполи» в своей лучшей форме, «Аталанта» - играют с позиции силы, остальные чаще защищаются и действуют на контратаках. И нападающим приходится непросто - в заключительной четверти поля всегда очень много соперников и мало свободного пространства. Но если говорить об интенсивности футбола - российская и итальянская лиги похожи друг на друга.
В самом начале мне было очень тяжело, потому что я приехал из чемпионата, где у тебя все же возникают свободные зоны, есть время обработать мяч, подумать и принять решение. Но со временем стало проще, какие-то вещи усвоились на тренировках, какие-то непосредственно в игре. В общей сложности я провел в Италии год и, думаю, многому научился за этот срок. Эти новые знания помогут мне в «Зените» — например, я уже чувствую, что куда лучше могу распорядиться представившимся моментом, - передает слова Ригони пресс-служба «Зенита».
Напомним, что 1 февраля стал известно, что «Зенит» досрочно вернул аргентинского полузащитника из аренды в итальянской «Сампдории».
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