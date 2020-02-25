Главный тренер «Миннесоты»: Месси и Роналду могут присоединиться к Бекхэму в Майами Главный тренер клуба MLS «Миннесота Юнайтед» Эдриан Хит считает, что «Интер Майами» может оформить переходы нападающий Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

- Это было бы невероятно для американского футбола. Если у кого-то и есть глобальная задача для воплощения мечты в реальность, то это Дэвид Бекхэм. Учитывая его связи с обоими нападающими и план, который есть у Бекхэма и его спонсоров, я действительно могу представить их обоих в Майами, - цитирует Хита The Mirror.

Ранее испанская AS сообщила, что «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, в летнее трансферное окно намерен усилиться нападающими Эдинсоном Кавани («ПСЖ») и Лионелем Месси («Барселона»), а также приобрести полузащитника Луку Модрича («Реал»).