«Челси» примет «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» сыграет дома с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На групповом этапе чемпионы Германии стали единственной командой, одержавшей победы во всех шести матчах. С 18 очками «Бавария» заняла первое место в группе B, «Челси» набрал 11 очков и стал вторым в группе H.
Ранее команды встречались друг с другом в ¼ финала Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005. По сумме двух матчей (4:2, 2:3) «синие» вышли в полуфинал. А в 2012 году «Челси» победил «Баварию» в финале турнира на «Альянц Арене» в Мюнхене (1:1, по пенальти – 4:3). Через год немцы взяли реванш в Суперкубке УЕФА (2:2, по пенальти – 5:4).
Матч «Челси» – «Бавария» пройдет 25 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры – 23:00 (мск).
Ответная игра на «Альянц Арене» в Мюнхене запланирована на 18 марта.
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