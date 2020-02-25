«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в Матюиди

Вчера 24 февраля стало известно о том, что 32-летний Блез Матюиди продлил контракт с туринским «Ювентусом» до лета 2021 года. Однако Calciomercato.com утверждает, что все равно есть вероятность того, что полузащитник сборной Франции ближайшим летом покинет итальянский клуб.
В услугах Матюиди по-прежнему заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Также возможен вариант с возвращением футболиста на родину – в «Лион».
«Ювентус» приобрел Матюиди в августе 2017 года у «Пари Сен-Жермен» за 25 млн евро. В текущем сезоне Блез в сумме сыграл во всех турнирах 30 матчей, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи. Его нынешняя стоимость оценивается в 18 млн евро.
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