«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в Матюиди В нынешнем сезоне французский полузащитник сыграл 30 матчей за «Ювентус».

Вчера 24 февраля стало известно о том, что 32-летний Блез Матюиди продлил контракт с туринским «Ювентусом» до лета 2021 года. Однако Calciomercato.com утверждает, что все равно есть вероятность того, что полузащитник сборной Франции ближайшим летом покинет итальянский клуб.

В услугах Матюиди по-прежнему заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Также возможен вариант с возвращением футболиста на родину – в «Лион».

«Ювентус» приобрел Матюиди в августе 2017 года у «Пари Сен-Жермен» за 25 млн евро. В текущем сезоне Блез в сумме сыграл во всех турнирах 30 матчей, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи. Его нынешняя стоимость оценивается в 18 млн евро.