Виллиан нужен Моуринью в «Тоттенхэме» Бразилец до сих пор не продлил контракт с «Челси».

Британская газета The Daily Star сообщает, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заинтересован в трансфере атакующего полузащитника Виллиана, с которым ранее сотрудничал в «Челси».

Переговоры клуба Романа Абрамовича с агентами 31-летнего бразильца зашли в тупик. Если контракт не будет продлен, 30 июня Виллиан станет свободным агентом, и «Тоттенхэм» сможет получить футболиста бесплатно.

Виллиан перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне вингер сборной Бразилии забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за команду Фрэнка Лэмпарда.