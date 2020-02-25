Тьерри Анри: Пока жив, всегда буду мечтать тренировать «Арсенал» Лучший бомбардир в истории «канониров» с ноября прошлого года возглавляет «Монреаль Импакт».

В интервью британской газете Evening Standard Тьерри Анри заявил, что мечтает о том, чтобы тренировать лондонский «Арсенал», вот только не все желания сбываются.

«Да, я действительно мечтаю о том, чтобы стать главным тренером «Арсенала», – отметил 42-летний француз. – А еще мечтаю пробежать всю площадку и сделать слэм-данк. Вот только это не значит, что мечта сбудется. Однако мое желание тренировать «Арсенал» не исчезнет до тех пор, пока я буду жив».

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 годы и в 2012-м. Французский нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба, забив 228 голов в 337 матчах. Он помог «канонирам» дважды выиграть чемпионат Англии в 2002 и 2004 годах, а также выйти в финал Лиги чемпионов сезона-2005/06.

С октября 2018-го по 24 января прошлого года Анри тренировал «Монако», но был уволен, одержав лишь четыре победы в 20 матчах. 14 ноября он подписал контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт» до конца сезона 2021 года.