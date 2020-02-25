«Ювентус» – «Интер» и еще пять матчей 26-го тура серии А пройдут при пустых трибунах В Италии зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли.

Министр спорта Итальянской Республики Винценцо Спадафора подтвердил, что шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии пройдут без зрителей.

«Меры по ограничениям массовых мероприятий будут действовать как минимум до следующего воскресенья включительно, – заявил Спадафора в интервью государственной телекомпании RAI. – Это касается регионов Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия. Запрет на проведение спортивных мероприятий по-прежнему действует, однако некоторые футбольные матчи можно будет провести без зрителей».

При пустых трибунах сыграют «Удинезе» – «Фиорентина» (29 февраля), «Милан» – «Дженоа» (1 марта), «Парма» – СПАЛ (1 марта), «Сассуоло» – «Брешиа» (1 марта), «Ювентус» – «Интер» (1 марта) и «Сампдория» – «Верона» (2 марта).

Напомним, что ранее было принято решение провести без зрителей ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец». Встреча состоится в четверг 27 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро».