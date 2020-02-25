«Реал» следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Холандом 19-летний норвежец забил 9 голов в 6 первых матчах в немецкой бундеслиге.

Об интересе мадридского «Реала» к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду сообщил журналист испанского телеканала La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV.

«Реал» продолжает следить за Холандом. И если норвежец продолжит столько забивать, мадридский клуб может подумать о трансфере», – заявил Санчес.

1 января дортмундская «Боруссия» оформила переход 19-летнего норвежца из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» за 20 миллионов евро. В шести первых матчах чемпионата Германии Холанд забил 9 голов. Всего на его счету с учетом выступлений за два клуба 40 голов и 8 результативных передач в 30 матчах текущего сезона. Нынешняя трансферная стоимость талантливого футболиста оценивается в 60 млн евро.