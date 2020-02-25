За полдня на инстаграм сына Роналду подписались более полумиллиона человек - Советский спорт
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25 февраля 2020 17:23ФутболШарафудинов Виктор

За полдня на инстаграм сына Роналду подписались более полумиллиона человек

Сегодня Криштиану-младший завел страничку в соцсести.

У старшего сына нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду появилась собственная страничка в инстаграме. За полдня Криштиану-младший собрал более полумиллиона подписчиков.

Свою приветственную речь 9-летний мальчик записал на итальянском, испанском, английском и португальском языках. Это видео уже посмотрели просмотрело более 2 млн человек.

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Hola chic@s!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste 🙂🤗

Публикация от @ minicristianoronaldo2010

Сам Криштиану Роналду ранее у себя в сторис сообщил о том, что у его старшего сына появилась страничка в инстаграме.

Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. Всего у португальского футболиста четверо детей.

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