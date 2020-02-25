Зинедин Зидан: Гвардиола – лучший тренер в мире

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» состоится завтра 26 февраля.
«Это «Реал» против «Манчестер Сити», а не Зидан против Гвардиолы, – цитирует слова главного тренера Королевского клуба Зинедина Зидана официальный сайт УЕФА. – Люди хотят увидеть футбольный матч между «Мадридом» и «Сити». Это привлекательная игра. Футболисты горят желанием играть в таких матчах. Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он доказал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Топ-тренеров много, но мне кажется, что он лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение мячом. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего».
В активе Зидана три тренерских победы в Лиге чемпионов – в 2016, 2017 и 2018 годах. Хосеп Гвардиола выигрывал самый престижный клубный турнир Европы в качестве тренера «Барселоны» в 2009-м и 2011-м.
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