Нападающий киевского «Динамо» Беседин дисквалифицирован на год за употребление допинга Футболист сборной Украины провалил допинг-тест после ноябрьского матча Лиги Европы.

УЕФА на год дисквалифицировал нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина за употребление допинга. Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

В «Динамо» ознакомятся с полным текстом документа о наказании игрока, после чего киевский клуб рассмотрит возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд

Беседин не прошел допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы между «Мальме» и «Динамо», который состоялся 28 ноября прошлого года (4:3).

Артем дебютировал в главной команде «Динамо» в марте 2016 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром бело-голубых в чемпионате Украины, забив восемь голов в 13 матчах. Также на счету 23-летнего футболиста 13 матчей и 2 гола за национальную команду страны.