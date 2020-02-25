«Ювентус» объявил заявку на матч с «Лионом»

Туринский «Ювентус» огласил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом». Отметим, что в заявку можно включить не более 18 футболистов, поэтому список будет изменен.
Вратари: Щенсны, Пинсольо, Буффон;
Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани;
Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур;
Нападающие: Роналду, Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.
Добавим, что встреча состоится 26 февраля и пройдет на домашней арене французского клуба. Начало поединка –23:00 мск.