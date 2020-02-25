Руди Гарсия: У «Лиона» нет специального плана по сдерживанию Роналду

Завтра 26 февраля состоится первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус». Главный тренер французской команды Руди Гарсия сегодня провел пресс-конференцию.
«Ювентус» сыграет точно так, как под началом Сарри играли «Наполи» и «Эмполи», – цитирует слова Гарсии официальный сайт УЕФА. – Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время «Ювентус» настолько силен, что на его игру смена тренера не очень-то и влияет.
На прошлой неделе все мы были уверены, что победят «Ливерпуль» и «ПСЖ»… Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с «Ювентусом».Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто.
Роналду – очень целеустремленный футболист. Здорово, что нам предстоит сыграть с ним. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, поскольку в этом случае еще потребуются подобные планы для Дибалы и Игуаина».
На групповом этапе «Лион» занял второе место в одном квартете с немецким «РБ Лейпциг», португальской «Бенфикой» и чемпионом России «Зенитом».
В чемпионате Франции команда Гарсии занимает седьмое место, набрав 37 очков в 26 матчах.
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Тарасов опять отличился, а в РПЛ новый спонсор. Анонс свежего ССФ Во вторник, 25 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 24.02.2020 13:30 Футбол Анисимов Вадим Сумеет ли Сакик воскресить Наместникова, как Ничушкина? Виталий Славин подводит итоги дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак» Главные события игрового дня в КХЛ - в обзоре от «Советского спорта». 23.02.2020 21:30 Хоккей Домрачев Владислав «Или пенальти, или сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 19:00 Футбол Борисов Антон В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии? Нью-йоркские россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф и при успехе миссии могут претендовать на титулы MVP сезона и лучшего новичка. 22.02.2020 12:30 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав