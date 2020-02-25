Руди Гарсия: У «Лиона» нет специального плана по сдерживанию Роналду Французский клуб готовится к первому матчу плей-офф Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Завтра 26 февраля состоится первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус». Главный тренер французской команды Руди Гарсия сегодня провел пресс-конференцию.

«Ювентус» сыграет точно так, как под началом Сарри играли «Наполи» и «Эмполи», – цитирует слова Гарсии официальный сайт УЕФА. – Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время «Ювентус» настолько силен, что на его игру смена тренера не очень-то и влияет.

На прошлой неделе все мы были уверены, что победят «Ливерпуль» и «ПСЖ»… Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с «Ювентусом».Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто.

Роналду – очень целеустремленный футболист. Здорово, что нам предстоит сыграть с ним. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, поскольку в этом случае еще потребуются подобные планы для Дибалы и Игуаина».

На групповом этапе «Лион» занял второе место в одном квартете с немецким «РБ Лейпциг», португальской «Бенфикой» и чемпионом России «Зенитом».

В чемпионате Франции команда Гарсии занимает седьмое место, набрав 37 очков в 26 матчах.