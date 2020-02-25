«Челси» – «Бавария». Стартовые составы Встреча пройдет в Лондоне и стартует в 23.00 мск.

«Челси» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Алонсо, Маунт, Жиру. «Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Тьяго, Дэвис, Мюллер, Коман, Гнабри, Левандовски.