«Челси» – «Бавария». Стартовые составы

«Челси» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Алонсо, Маунт, Жиру.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Тьяго, Дэвис, Мюллер, Коман, Гнабри, Левандовски.
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