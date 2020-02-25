«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов

«Наполи» и «Барселона» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наполи»: Оспина, Демме, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Мертенс, Зелински, Инсинье, Руис, Максимович, Кальехон, Манолас.
«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Видаль, Юмтити, Пике, Ракитич, Гризманн, Де Йонг, Бускетс, Месси, Фирпо.
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