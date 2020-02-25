«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов Встреча пройдет на домашней арене итальянского клуба и стартует в 23.00 мск.

«Наполи» и «Барселона» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Наполи»: Оспина, Демме, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Мертенс, Зелински, Инсинье, Руис, Максимович, Кальехон, Манолас. «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Видаль, Юмтити, Пике, Ракитич, Гризманн, Де Йонг, Бускетс, Месси, Фирпо.