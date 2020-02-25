Геннадий Орлов: У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил об интересе к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву со стороны московских «Спартака» и «Динамо».
«Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он все время травмирован, не проводит полноценные тренировки.
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения – московское „Динамо“ и „Спартак“. Да, даже „Спартак“ – они готовы пригласить его. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь», – сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
В нынешнем сезоне 27-летний Кузяев сыграл 17 матчей, сделав одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 15 июня 2020 года.
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