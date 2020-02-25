Геннадий Орлов: У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 февраля 2020 23:31ФутболГичунцев Артур

Геннадий Орлов: У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

Футболист перебрался в питерский клуб летом 2017 года.

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил об интересе к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву со стороны московских «Спартака» и «Динамо».

«Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он все время травмирован, не проводит полноценные тренировки.

Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения – московское „Динамо“ и „Спартак“. Да, даже „Спартак“ – они готовы пригласить его. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь», – сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

В нынешнем сезоне 27-летний Кузяев сыграл 17 матчей, сделав одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 15 июня 2020 года.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ Обозреватель «Советского спорта» - о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 23.02.2020 07:00 Хоккей Славин Виталий
Наместников попал в Колорадо, а Шестеркин – в аварию «Советский спорт» следил за новостями вокруг дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 01:30 Хоккей Федоровский Александр
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Олег Матыцин: Минспорта обеспокоено ситуацией с обысками на чемпионате мира по биатлону Владимир Драчев - о ситуации с Логиновым: Сейчас обсуждаем с юристами дальнейшие меры Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать
«Уфа» – самая эффективная, «Спартак» – хуже всех Как российские клубы тратят деньги и зарабатывают в этом сезоне на трансферах. 24.02.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Андрей Тихонов: Решили отдать победу в финале сборной звезд, чтобы не было бардака Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Армия Питера отправила Кубок континента в Казань? СКА одержал уверенную волевую победу над ЦСКА (4:1), захватил лидерство в Западной конференции, но завершил регулярный чемпионат. А победа «Ак Барса» в Казани вывела команду Дмитрия Квартальнова на первое место в общей таблице чемпионата. 25.02.2020 22:48 Хоккей Домрачев Владислав
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Тарасов опять отличился, а в РПЛ новый спонсор. Анонс свежего ССФ Во вторник, 25 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 24.02.2020 13:30 Футбол Анисимов Вадим
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Новости
00:51 Футбол Дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить в гостях «Челси»
00:36 Футбол Кевин Кураньи: Кокорин – сильный футболист, «Сочи» – хороший вариант для него
00:15 Футбол Гнабри оформил дубль в матче с «Челси»
23:53 Бокс Фьюри – о победе над Уайлдером: С правильным настроем возможно все
23:31 Футбол Геннадий Орлов: У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»
23:13 Хоккей Алексей Кудашов: СКА зацепился за кураж и довел дело до победы
23:00 Футбол «Челси» – «Бавария». Онлайн
22:54 Хоккей Никитин – о поражении от СКА: Второй период стал переломным
22:37 Хоккей Кирилл Капризов: Не получилось забить, СКА хорошо сыграл в защите
22:16 Футбол «Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов
22:11 Футбол «Челси» – «Бавария». Стартовые составы
22:09 Хоккей «Авангард» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
22:01 Хоккей «Спартак» обыграл в гостях «Витязь», подмосковный клуб проиграл пятый матч кряду
22:00 Хоккей Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Трактором»
21:43 Хоккей СКА обыграл в Москве ЦСКА и возглавил Западную конференцию
21:34 Хоккей «Локомотив» одолел «Динамо», клуб из Минска проиграл шестой матч подряд
21:30 Хоккей Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2019/20
21:23 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая 0:2 по ходу встречи
21:23 Хоккей «Северсталь» выиграла у «Сочи», одержав четвертую победу кряду
21:12 Хоккей «Йокерит» проиграл «Торпедо», российский клуб вышел в плей-офф КХЛ
Летняя Олимпиада в Токио оказалась под угрозой из-за коронавируса
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Ураганный ветер в Ставрополе повредил здания и машины
Халатность и мифический генплан: как семья борца Крикухи купила «чужую» землю
Единороссы в Горсовете Новотроицка избавились от депутата-коммуниста
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика