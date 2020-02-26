Гнабри оформил дубль в матче с «Челси» Встреча проходит в Лондоне.

Форвард мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри забил два гола «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый мяч он забил на 51-й минуте, а второй – через 60 секунд.

Таким образом, 24-летний футболист, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», отличился шестой раз в этом сезоне в матчах Лиги чемпионов.