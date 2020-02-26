Дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить в гостях «Челси» - Советский спорт
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26 февраля 2020 00:51ФутболГичунцев Артур

Дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить в гостях «Челси»

Встреча прошла в Лондоне.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Бавария» завершился в пользу немецкого клуба – 3:0.

В составе мюнхенского гранда лучшим оказался Серж Гнабри, которые в течение двух минут дважды забил «синим». Еще один мяч на счету Роберта Левандоски.

В самой концовке поединка с поля был удален защитник англичан Маркос Алосо. Он ударил Левандовски по лицу, за что получил вторую желтую карточку.

Добавим, что ответный матч команд состоится 18 марта и пройдет в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Челси» – «Бавария» – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – 51 Гнабри, 0:2 – 54 Гнабри, 0:3 – 76 Левандовски.

«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспиликуэта (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Толиссо, 85), Дэвис, Алькантара, Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Алькантара (45), Жоржиньо (49), Киммих (49).

Удаление: Алонсо (83).

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