«Наполи» и «Барселона» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов Встреча прошла на домашней арене итальянцев.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона» завершился вничью – 1:1.

Счет был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал форвард «Наполи» Дрис Мертенс. Гости ушли от поражения во втором тайме. Отличился нападающий Антуан Гризманн.

В концовке поединка каталонцы остались в меньшинстве – с поля был удален полузащитник Артуро Видаль. Он пропустит ответный поединок, который состоится 18 марта и пройдет на «Камп Ноу».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Наполи» – «Барселона» – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 30 Мертенс, 1:1 – 57 Гризманн.

«Наполи»: Оспина, Максимович, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье, Демме (Аллан, 80), Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54).

«Барселона»: тер Стеген, Умтити, Семеду, Пике (Лангле, 90), Фирпо, де Йонг, Видаль, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Гризманн (Фати, 87), Месси.

Предупреждения: Бускетс (49), Инсинье (61), Месси (66), Гризманн (83), Мариу Руй (89), Видаль (89).

Удаление: Видаль (89).