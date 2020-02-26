Пике получил травму и рискует пропустить матч с «Реалом» В текущем сезоне 33-летний футболист отыграл 30 матчей и забил один гол.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике досрочно завершил матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

В самой концовке поединка он подвернул ногу и покинул поле, а его место занял француз Клеман Лангле.

Таким образом, игрок может пропустить дерби с мадридским «Реалом» в 26-м туре испанской примеры. Напомним, встреча состоится 1 марта и пройдет в Мадриде.