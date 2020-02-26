Дженнаро Гаттузо: В матче против «Барселоны» «Наполи» почти идеально действовал тактически В Европе прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» выразил уверенность, что у его команды есть шансы добиться необходимого результата в ответной игре и пройти в следующую стадию.

«Соперникам мало что удавалось в атаке, но затем мы допустили эту ошибку, и они забили. Нам было тяжело сегодня, но тактически мы действовали почти идеально. Если мы реализуем свои моменты во втором матче, то можем пройти дальше. Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше», - цитирует пресс-служба УЕФА Гаттузо.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона» завершился вничью – 1:1. Счет был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал форвард «Наполи» Дрис Мертенс. Гости ушли от поражения во втором тайме. Отличился нападающий Антуан Гризманн.

Ответная игра состоится 18 марта и пройдет на «Камп Ноу».

Добавим, что 1 марта в рамках очередного тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле примет «Торино».