Флик - после победы над «Челси»: Сейчас «Бавария» хочет выйти в четвертьфинал. А дальше - посмотрим В Европе прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Челси» в Лиге чемпионов.

«Вся команда сыграла очень сосредоточенно, и мы очень этому рады. Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше - посмотрим. Шаг за шагом. Томас Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня. Он хорошо пользовался свободными зонами и осложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам», - цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Бавария» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 3:0. В составе мюнхенцев лучшим оказался Серж Гнабри, который в течение двух минут дважды забил «синим». Еще один мяч на счету Роберта Левандоски.

Ответный матч состоится 18 марта и пройдет в Мюнхене.

Добавим, что 29 февраля в рамках очередного тура чемпионата Германии «Бавария» сыграет в гостях против «Хоффенхайма».