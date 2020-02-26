Фрэнк Лэмпард: «Челси» проигрывает «Баварии» 0:3, но будет сражаться за свою честь В Европе прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после крупного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов посетовал на то, что многие футболисты лондонского клуба давно не играли на таком уровне.

«Бавария» - очень сильная команда. Чтобы избежать проблем, нужно было сыграть идеально. Мы долго не играли на этом уровне. Нужно сделать из этого выводы. Игроки должны понять, какой футбол требуется демонстрировать на этой стадии турнира. Сегодня мы видели, какой уровень у «Баварии». Мы должны отдать ей должное. Знаем, что уступаем 0:3 и находимся в плохом положении, теперь надо сражаться за свою честь», - цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Бавария» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 3:0. В составе мюнхенцев лучшим оказался Серж Гнабри, который в течение двух минут дважды забил «синим». Еще один мяч на счету Роберта Левандоски.

Ответный матч состоится 18 марта и пройдет в Мюнхене.

29 февраля в рамках чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях против «Борнмута».