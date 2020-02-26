«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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26 февраля 2020 10:40ФутболНечаев Юрий

«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Начало игры в Мадриде - 23:00 мск.

В среду «Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе мадридцы набрали 11 очков и заняли в квартете А второе место, пропустив вперед «ПСЖ» и опередив «Брюгге» и «Галатасарай».

«Манчестер Сити» стал победителем группы С. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 14 очков и уверенно опередила «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».

В последний раз в рамках Лиги чемпионов команды встречались между собой в сезоне 2015/16 на стадии полуфинала. Первый матч в Англии завершился вничью 0:0, а в ответной игре мадридцы на своем поле одержали минимальную победу со счетом 1:0 и прошли в финал.

Добавим, что в прошлом сезоне английский клуб дошел до четвертьфинала, где по сумме двух встреч уступил «Тоттенхэму», а «Реал» в 1/8 финала оказался слабее «Аякса».

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет 26 февраля 2020 года на стадионе Santiago Bernabeu в Мадриде. Начало - 23:00 мск. Ответная игра в Англии запланирована на 17 марта.

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