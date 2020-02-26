«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду «Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На групповом этапе мадридцы набрали 11 очков и заняли в квартете А второе место, пропустив вперед «ПСЖ» и опередив «Брюгге» и «Галатасарай».
«Манчестер Сити» стал победителем группы С. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 14 очков и уверенно опередила «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».
В последний раз в рамках Лиги чемпионов команды встречались между собой в сезоне 2015/16 на стадии полуфинала. Первый матч в Англии завершился вничью 0:0, а в ответной игре мадридцы на своем поле одержали минимальную победу со счетом 1:0 и прошли в финал.
Добавим, что в прошлом сезоне английский клуб дошел до четвертьфинала, где по сумме двух встреч уступил «Тоттенхэму», а «Реал» в 1/8 финала оказался слабее «Аякса».
Матч «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет 26 февраля 2020 года на стадионе Santiago Bernabeu в Мадриде. Начало - 23:00 мск. Ответная игра в Англии запланирована на 17 марта.
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 09:56 Биатлон Велиев Эмиль 200 бутс Эдинсона Кавани. Обзор событий европейских чемпионатов (видео) «Советский спорт» предлагает еврообзор футбольных выходных. 25.02.2020 15:00 Футбол Федоровский Александр Впереди – годы без спорта Главный редактор «Советского спорта» пугает: чемпионат Европы может быть не просто перенесен. Привычного для всех нас спорта может из-за эпидемии коронавируса больше не быть. 25.02.2020 19:30 Футбол Яременко Николай Все голы 27-го тура АПЛ (видео) Много видео с классными голами. 24.02.2020 14:00 Футбол Липкин Антон Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав Лэмпард рано уверовал в успех. Гнабри за три минуты прибил «Челси» (видео) Встреча прошла в Лондоне. 26.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем 700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси Панарин обходит Макдэвида, Дадонов проигрывает, но отмечает юбилей, а Шестеркин отправляет Лундквиста в утиль. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор исторического игрового дня в НХЛ. 23.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ Обозреватель «Советского спорта» - о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 23.02.2020 07:00 Хоккей Славин Виталий