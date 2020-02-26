Серж Гнабри: «Бавария» хорошо использовала свои шансы в игре против «Челси» В Европе прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри поделился впечатлениями от крупной победы над «Челси» в Лиге чемпионов.

«Мы оказали очень серьезное давление на «Челси». Хорошо использовали свои шансы. Я забил два мяча, затем Леви добавил еще один», - цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Бавария» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 3:0. В составе мюнхенцев лучшим оказался Гнабри, который в течение двух минут дважды забил «синим». Еще один мяч на счету Роберта Левандоски.

Ответный матч состоится 18 марта и пройдет в Мюнхене.

Добавим, что 29 февраля в рамках очередного тура чемпионата Германии «Бавария» сыграет в гостях против «Хоффенхайма».