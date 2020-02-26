«Лион» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Начало игры в Лионе - 23:00 (мск).

В среду «Лион» на своем поле примет «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе французский клуб выступал в одном квартете с питерским «Зенитом». «Лион», набравший восемь очков, занял второе место в группе G вслед за «РБ Лейпциг». Сине-бело-голубые, как и португальская «Бенфика», набрали по семь очков.

Соперником «Ювентуса» на групповой стадии был другой российский клуб - столичный «Локомотив». Туринцы в шести матчах одержали пять побед и один раз сыграли вничью, набрали 16 очков и заняли уверенное первое место в квартете D, оставив позади «Атлетико», «Байер» и команду Юрия Семина.

В рамках Лиги чемпионов в последний раз команды между собой играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе. Матч во Франции завершился победой «Юве» со счетом 1:0, а игра в Турине завершилась вничью, 1:1.

Добавим, что в прошлом сезоне «Лион» дошел до 1/8 финала самого престижного клубного футбольного турнира Европы, где по сумме двух матчей проиграл «Барселоне», а «Ювентус» в четвертьфинале уступил «Аяксу».

Матч «Лион» - «Ювентус» пройдет 26 февраля 2020 года на стадионе Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) в Лионе. Начало - 23:00 мск. Ответная игра в Турине запланирована на 17 марта.