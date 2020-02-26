«Лион» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду «Лион» на своем поле примет «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На групповом этапе французский клуб выступал в одном квартете с питерским «Зенитом». «Лион», набравший восемь очков, занял второе место в группе G вслед за «РБ Лейпциг». Сине-бело-голубые, как и португальская «Бенфика», набрали по семь очков.
Соперником «Ювентуса» на групповой стадии был другой российский клуб - столичный «Локомотив». Туринцы в шести матчах одержали пять побед и один раз сыграли вничью, набрали 16 очков и заняли уверенное первое место в квартете D, оставив позади «Атлетико», «Байер» и команду Юрия Семина.
В рамках Лиги чемпионов в последний раз команды между собой играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе. Матч во Франции завершился победой «Юве» со счетом 1:0, а игра в Турине завершилась вничью, 1:1.
Добавим, что в прошлом сезоне «Лион» дошел до 1/8 финала самого престижного клубного футбольного турнира Европы, где по сумме двух матчей проиграл «Барселоне», а «Ювентус» в четвертьфинале уступил «Аяксу».
Матч «Лион» - «Ювентус» пройдет 26 февраля 2020 года на стадионе Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) в Лионе. Начало - 23:00 мск. Ответная игра в Турине запланирована на 17 марта.
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 09:56 Биатлон Велиев Эмиль 200 бутс Эдинсона Кавани. Обзор событий европейских чемпионатов (видео) «Советский спорт» предлагает еврообзор футбольных выходных. 25.02.2020 15:00 Футбол Федоровский Александр Впереди – годы без спорта Главный редактор «Советского спорта» пугает: чемпионат Европы может быть не просто перенесен. Привычного для всех нас спорта может из-за эпидемии коронавируса больше не быть. 25.02.2020 19:30 Футбол Яременко Николай Все голы 27-го тура АПЛ (видео) Много видео с классными голами. 24.02.2020 14:00 Футбол Липкин Антон Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав Лэмпард рано уверовал в успех. Гнабри за три минуты прибил «Челси» (видео) Встреча прошла в Лондоне. 26.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем 700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси Панарин обходит Макдэвида, Дадонов проигрывает, но отмечает юбилей, а Шестеркин отправляет Лундквиста в утиль. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор исторического игрового дня в НХЛ. 23.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ Обозреватель «Советского спорта» - о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 23.02.2020 07:00 Хоккей Славин Виталий