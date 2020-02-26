Бригада Турбина будет работать на матче 20-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» В ближайшие выходные после зимней паузы возобновляется чемпионат России.

РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.

На столичном дерби «Динамо» - «Спартак» будет работать бригада во главе с Сергеем Карасевым. Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит Евгений Турбин, сообщает официальный сайт РФС.

⚡️ Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах. Бригады арбитров на 20 тур. pic.twitter.com/h85l4KbXoM — РФС (@rfsruofficial) February 26, 2020

Также отмечается, что во втором круге система ВАР будет работать на всех матчах.

Напомним, игры 20-го тура чемпионата России пройдут с 28 февраля по 1 марта.